Serie D. Per la Cos un punto ad Albano Laziale.

Al Comunale di Cecchina la Cos parte forte e al 13' passa: angolo di Murgia dalla sinistra, Martins anticipa tutti sul primo palo e insacca. Al 29', sull'angolo di Laribi, Succi colpisce indisturbato ma male. La Cos non sta a guardare: al 33' la rasoiata di Spanu da venti metri esce di poco.

Al 37' Pirani mette in mezzo, Bokoko devia di testa in tuffo da due passi e Cutrona compie un miracolo. Al 44' però l'angolo di Laribi, indirizzato verso la porta, scavalca Cutrona e Bokoko appoggia di testa dalla linea. Nel recupero Demarcus, servito da Martins, spreca il possibile nuovo vantaggio. Al 49' la Cos protesta per un presunto tocco di mano su punizione di Murgia.

Nella ripresa spingono i laziali: Pirani al 1', Ingretolli al 4' e la punizione a giro di Laribi al 7', che sfiora l'incrocio. Al 14' Salvato blocca su Demarcus, poi Cutrona si supera ancora su Bellucci, servito di sponda da Ingretolli. Poi più nulla: le difese tengono, finisce 1-1.

Prestazione insuperabile nel gioco aereo per Mikhaylovskiy. Esordio in maglia Cos per l'argentino Juan Martín Ghia, classe 2002.

© Riproduzione riservata