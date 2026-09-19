Seconda categoria, si parte nel prossimo fine settimanaEcco tutte le partite in programma nella prima giornata di campionato
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Il Comitato Regionale ha pubblicato i calendari della Seconda Categoria 2026/2027. Otto i gironi, dalla A alla H, per 114 squadre complessive: sei raggruppamenti da quattordici formazioni e due, il B del Sulcis-Iglesiente e l'H della Gallura-Baronia, da quindici, con una squadra a riposo ogni turno.
Si comincia tra sabato 26 e domenica 27 settembre. Il girone di andata dei gruppi da quattordici squadre si chiude il 20 dicembre dopo tredici turni consecutivi, senza soste; il ritorno scatta il 10 gennaio e si conclude domenica 2 maggio. I gironi B e H, che di giornate ne hanno quindici, completano l'andata il 10 gennaio e avviano il ritorno il 17.
Un solo turno infrasettimanale in tutta la stagione, e riguarda soltanto i due gironi a quindici squadre: la quattordicesima di andata si gioca mercoledì 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Nei gruppi da quattordici, invece, la sosta natalizia è più lunga: dal 20 dicembre al 10 gennaio.
Diverse anche le pause primaverili. I gironi da quattordici squadre osservano quattro domeniche di riposo, il 7 e il 28 febbraio, il 21 e il 28 marzo, quest'ultima coincidente con la Pasqua. I gironi B e H saltano solo il 21 marzo e anticipano al sabato 27 il turno della vigilia pasquale.
Da segnalare, infine, che diverse società hanno indicato il sabato come giorno delle gare interne: le variazioni sono riportate nell'elenco campi allegato al comunicato.
LA PRIMA GIORNATA
Girone A: Burcei-Uragano Pirri, Calcio Kalagonis-Belvedere Villasalto, Frassinetti Elmas-Pula, La Pineta-Jupiter, Mulinu Becciu-Sinnai Calcio a 11, Pgs Club San Paolo-Castiadese, Us Settimo 1967-Accademia Calciosarrabese.
Girone B: Carbonia 1939-Atletico Uta, Carloforte-Sant'Anna Arresi, Domusnovas Jse-Teulada, Gsd Assemminese-Atletico Cortoghiana, Matzaccarese-Barbusi, Pgs Audax-Bindua, Villaperuccio 2024-Ussana. Riposa Decimomannu.
Girone C: Donbosco Fortitudo-Monreale, Escalaplano-Us Mandas, Santa Vittoria Esterzili-Libertas, Sardara 1983-Fc Pabillonis, Senorbì-Perdasdefogu, Seulo 2010-Gesturi, Sini Masullas 2011-Havana San Basilio.
Girone D: Arcidano 2020-Barbagia Sport, Atzara-Nurachi, Busachese-San Marco Cabras, Marrubiu-Meana Sardo, Pol. Allai-Oratorio Terralba, Ruinas 81-Narboliese, Simaxis 2014-Ac Ales.
Girone E: Atletico Sarule-Ilbono, Calagonone-Orunese, Folgore Polisportiva-Osini, Girasole-Villagrande, Irgolese-Bariese, Ollolai-Lodine 1983, Orani-Triei.
Girone F: Ala-Bortigali, Borore 1967-Monterra, Bultei-Pattada 1974, Nulese-Ottana, Polisportiva Frassati-San Nicola Ozieri, Pozzomaggiore-Turalva, Sedilo-Burgos.
Girone G: Atletico Sorso-Sporting Sassari, Centro Storico Sassari-Viddalbese, Florinas-Cus Sassari, Gsa Laerru-La Palma Sporting Alghero, Minerva-Turritana, Sennori-Folgore Tissi, Tzaramonte-Santa Lucia 1996 Sennori.
Girone H: Atletico Maddalena 2009-Siniscola Montalbo, Berchidda-Fc Biasi, Funtanaliras Monti-Palau, Porto Cervo-La Salette Olbia, Porto San Paolo-Sporting Paduledda, Sant'Antonio-Budonese, Trinità-Loiri. Riposa Olbia Calcio.