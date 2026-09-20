Per il Monastir oggi doppio appuntamento tra Serie D e Serie B di futsal. Per i ragazzi di Marcello Angheleddu arriva l’Aranova. Per gli uomini di Perra esordio in Coppa Divisione contro l’Elmas Monastir, 19 Settembre 2026 - Archiviata la sconfitta esterna subita nel turno infrasettimanale contro l’Anzio, il Monastir 1983 è pronto per voltare pagina. La squadra allenata da mister Marcello Angheleddu scende nuovamente in campo, domani ore 15 al comunale di Monastir, contro l’Aranova. Da una parte i biancoblu con voglia di riscatto dopo la battuta d’arresto contro gli anziati, dall’altra i rossoblù forti della vittoria per 1-0 contro l’Albalonga. Un match tutto da vivere, dove nessuna delle due compagini si risparmierà. Vietato abbassare la guardia: servirà attenzione ai dettagli e precisione in ogni singolo momento della partita. Pinna e soci conoscono bene le difficoltà del campionato e dovranno essere bravi a gestire ogni pallone. Arbitra l’incontro Lorenzo Beretta della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Ruocco della sezione di Brescia e Marco Petrosino della sezione di Bergamo. Per la società campidanese doppio appuntamento questo weekend. Anche il futsal indossa nuovamente le scarpette per l’esordio stagionale. Al PalaMelis di Elmas i ragazzi del tecnico Simone Perra affronteranno i padroni di casa dell’Elmas per la prima giornata di Coppa Divisione. Sarà una sfida importante, non solo per il risultato finale, ma per cominciare a rodare la nuova rosa del Monastir 1983. Calcio d’inizio fissato per le ore 16. Arbitrano la partita Mirko Rughetti della sezione di Aprilia e Matteo Corona della sezione di Roma 1; al cronometro Gabriele Milia della sezione di Cagliari.

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