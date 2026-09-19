Il tedesco Max Hans Rehberg si è aggiudicato il torneo maschile del primo dei cinque Itf Combined di Santa Margherita di Pula. Accreditato della testa di serie numero 1, Rehberg in finale ha liquidato con un perentorio 6-0, 6-1 il numero 2 del seeding, il russo Andrey Chepelev.

Nel doppio maschile, successo di Riccardo Perin e Lorenzo Rottoli, che hanno sconfitto Alessandro Mondazzi e Matteo Sciahbasi in una finale che, come nel singolare, ha visto opposte le prime die testLombardinie di serie.

Nella combattuta finale del doppio femminile, invece, si sono imposte la romena Briana Szabo e l’ucraina Daria Yesypchuk, che l’hanno spuntata 6-1, 3-6, 10-6 sulle tedesche Franziska Sziedat e Laura Boehner.

Domani la finale del singolare femminile, con Marta Lombardini e Alisa Oktiabreva a contendersi il titolo. In semifinale, l’italiana ha superato 7-5, 6-2 la wild card Ilary Pistola in un derby tricolore, mentre la ceca ha superato 6-3, 6-2 la Sziedat.

La seconda sessione (la prima è andata in scena in primavera) dei cinque tornei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna è iniziata domenica scorsa e si concluderà il prossimo 25 ottobre.

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