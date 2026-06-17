Sono cinque le squadre sarde con diritto di partecipazione al prossimo campionato di Serie D. Rispetto all'ultima stagione, manca l'Olbia, retrocesso in Eccellenza. Subentra la neo promossa Ossese, vincitrice dell'ultimo campionato di Eccellenza. L'organico della sarde risulta ora composto da Cos Ogliastra Sarrabus, Budoni, Ossese, Latte Dolce e Monastir. Potrebbe esserci anche l'Ilvamaddalena che domenica scorsa la Serie D l'ha persa nello spareggio in Umbria contro la Pietralunghese. La società dovrebbe presentare domanda, poi si vedrà. Di certo i meriti non macano, ricordando pure che l'Ilva ha giocato anche in Serie C e che stiamo parlando di una sociietà gloriosa, nata nel 1903. Negli ultimi anni sono scese dalla D il Lanusei, il Carbonia, l'Atletico Uri e ancora prima l'Arzachena. C'era anche i MUravera dalla quale è nata la Cos con campo a Tertenia. La Torres ha invece guadagnato la Serie C.

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