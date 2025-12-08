Sempre ultima, ma la Torres ha recuperato un punto sia al Perugia sia al Pontedera, distanti ora solo 3 punti, una vittoria piena. Quella vittoria che non è stata ancora ritrovata, ma che domenica contro il Pineto è stata cercata e sarebbe stata anche meritata vista la buonissima prestazione per gran parte della gara.

«Alla lunga i risultati arriveranno, anche se sono in****ato per non avere vinto una partita dominata» ha detto il tecnico Alfonso Greco. Le recriminazioni ci sono: sei tiri nello specchio della porta e due che hanno rasentato i legni, ma solo un gol.

Va rimarcato che domenica al "Vanni Sanna" un arbitro inadeguato ha consentito al Pineto di attuare una tattica ostruzionistica (cadute con sceneggiata, proteste continue) che ha spezzato il ritmo della Torres e creato parecchi nervosismi. Società e tifosi si augurano da mesi un arbitraggio normale, perché obiettivamente in questo campionato la mancanza di rigori e le due decisioni favorevoli del Var a fronte di una ventina contrarie sono numeri troppo squilibrati.

Resta l'esigenza di sbloccarsi. L'allenatore rossoblù è fiducioso: «Nel momento in cui scatterà la scintinna sono sicuro che faremo un filotto di risultati importanti».

© Riproduzione riservata