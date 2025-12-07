Vittoria con bonus per l’Amatori AlgheroIl XV di coach Anversa batte 55-21 lo Stade Valdotain nella quinta giornata del girone 2 del campionato di Serie A
L'Amatori Rugby Alghero batte lo Stade Valdotain 55-21 nella quinta giornata del girone 2 del campionato di Serie A.
Con questo risultato, il XV di coach Marco Anversa conquista anche il punto bonus, mentre gli aostani tornano a casa senza punti utili per la classifica.
Amatori Alghero-Stade Valdotain 55-21
Amatori Alghero: May, Delrio (69' Marrone), Serra (74' Sciacca), Russo (77' Rapisarda), Armani (76' Bombagi), Steenkamp, Tancredi, Canulli, Lenoci, Wright, D’Ambola, Kone (69' Marchetto), Muciaccia (57' Pedroni), Shelqeti, Ruijgrok. A diposizione Calabrò. Coach Marco Anversa.
Stade Valdotain: Gramajo, Elias Fusetti (41' Planaz), Maietti, Lancione (60' Stefano Gontier), Xavier Fusetti (45' Lo Tufo), Noval, Barbieri, Duc, Calvone (41' Calvone), Piccolo, Tavella, Lallinaj, Frazzetta, Gandossi (45' Marchesini), Massimo Gontier (60' Spagnolli). A disposizione: Suarez, Chuierici, Toriani. Coach Luis Maria Otano.
Arbitro: Riccardo Bocchini di Perugia.
Punti: 6' meta Tancredi, trasforma Steenkamp; 12' m. Grandossi, tr. Noval; 13' m. Ruijgrok. tr. Steenkamp; 17' m. Lancione, tr. Noval; 21' m. May, tr. Steenkamp; 31' m. Noval. tr. Noval; 38' Steenkamp; 40' m. Armani. tr. Steenkamp: 48' calcio piazzato Steenkamp; 63' m. Lenoci, tr. Steenkamp: 76' m. Sciacca; 80' m. Ruijgrok, tr. Steenkamp.