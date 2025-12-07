Nella 15esima giornata del campionato di Serie D, girone G, la Costa Orientale Sarda torna al successo superando il Real Monterotondo grazie a una rete di Alessio Murgia in avvio di ripresa. Un risultato prezioso che permette ai gialloblù di riscattare immediatamente la sconfitta nel derby con il Budoni e di avvicinarsi alla zona playoff.

Nei primi minuti è il Monterotondo a rendersi pericoloso con Simonelli, che al 5’ non inquadra la porta da buona posizione. La Cos risponde al 16’ con un tiro di Demarcus alto sulla traversa. Al 21’ ci prova Nurchi, ma Barladeanu è attento. Al 40’ Simonelli spreca calciando alto.

Nella ripresa gli ospiti sfiorano il vantaggio dopo tre minuti: punizione di Dovidio, deviazione di testa di Bellucci e palla sul palo. Scampato il pericolo, la Cos colpisce al 10’: cross di Anedda e preciso colpo di testa di Murgia per l’1-0. Nel finale i gialloblù hanno due occasioni per raddoppiare con Marsilli.

