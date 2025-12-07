Col tempo di 2’27.40, Gianluca Cara trionfa nella competizione Nazionale Downhill Comune di Padru 2025 davanti a Davide Longu (2’29.47) e Gianluca Spano (2’31.32).

Un podio tutto olbiese, targato Olbia Racing Team, caratterizza dunque il debutto della Sardegna nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, specialità Gravity, avvenuto con una tappa extra circuito che sancisce l’ingresso ufficiale dell’Isola nel panorama del downhill italiano.

Un podio che premia innanzitutto il dieci volte campione regionale di downhill e pilota stabile nella top ten italiana, portacolori dell’ASD Olbia Racing Team. Nel fine settimana gallurese, Cara si è preso la scena staccando il secondo classificato di 2.07 secondi e il terzo classificato di 3.92 secondi.

“È stata una gara molto impegnativa e un momento importante per il downhill e per la Sardegna, inserita per la prima volta all’interno del calendario ufficiale e nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, categoria Gravity”, ha commentato il vincitore al termine della gara, combattuta fino all’ultimo salto, col risultato che spettacolo e adrenalina non sono mancati neppure per i numerosi spettatori che hanno affollato oggi il Monte Nieddu, trasformando Sas Taras in un’arena tricolore del downhill.

Al via 40 piloti, selezionati dopo le qualifiche di ieri che hanno definito l’ordine di partenza per la sfida decisiva di questa mattina. Cara, classe Élite, vincitore della manche finale, ha firmato anche il miglior tempo nelle qualifiche con 2’25.42, precedendo di 4.09 secondi Longu, rider agonista dell’Olbia Racing Team; terzo Cristian Solinas della Fausto Coppi ‘72 di Sassari, categoria Allievi, che ha chiuso in 2’32.3, conquistando nella manche finale il quarto posto.

