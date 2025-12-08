Un turno dal sapore agro-dolce per le oristanesi che prendono parte al campionato di Promozione regionale di calcio. Nel corso della 14sima giornata di andata arrivano soltanto le vittorie di Arborea e Tharros (ma nel derby contro la Freccia).

Nel girone A, la copertina è dedicata al derby di Mogoro tra i padroni di casa della Freccia Parte Montis e la Tharros, che ha visto prevalere la compagine biancorossa per 1-5. Decisivo l’avvio bruciante della formazione allenata dal tandem Frongia-Pinna, in gol per ben 4 volte nel corso del primo tempo, con Nicola e Filippo Orrù, Lonis e Calaresu (alla prima rete stagionale con la Tharros). Nella ripresa arrotonda il punteggio ancora Lonis (su rigore), prima del gol della bandiera di Marongiu. Con questo successo la Tharros accorcia il margine dalla zona play-off. Per la Freccia, invece, una sconfitta che non cambia le prospettive nella corsa alla salvezza, con il divario praticamente immutato sulla zona salvezza. Sconfitta, la seconda di fila, per il Terralba F. Bellu, sul campo del Cannonau Jerzu Picchi, per 2-1. Terralbesi che erano partiti con il piglio giusto, trovando la rete del vantaggio in avvio di gara con Tosi. Nella ripresa i padroni di casa ribaltano la situazione con Moio Pace e Carta. Il Terralba, al momento, si trova in quarta posizione, scavalcato in classifica dalla Villacidrese. Vince, invece, l’Arborea, per 4-0, contro la Baunese. Padroni di casa che colpiscono nei primi minuti con Marco Atzeni. Lo stesso bomber di casa si ripeterà anche nella ripresa. Nel finale le reti di Perilli e Pibiri chiudono il conto. La compagine guidata da Nicola Battolu ritorna così ad occupare una posizione playoff, scavalcando i “cugini” del Samugheo. Samugheo che, invece, pareggia contro il Calcio Pirri per 0-0, al termine di 90’ di gioco equilibrati.

Nel girone B doppio stop per Bosa e Ghilarza. I primi cadono sul campo del Coghinas per 4-1, incassando l’ottava sconfitta stagionale. I ghilarzesi, invece, perdono con il San Giorgio Perfugas, sempre per 1-4. Vantaggio dei padroni di casa nel corso della prima frazione, con Ngoy. Nella ripresa gli ospiti ribaltano la situazione, grazie ad una autorete e alle marcature di Palmas e Giagheddu (doppietta per lui).

