Nel secondo concentramento della Élite femminile, una vittoria e un pareggio per l’Amsicora, che avvicina il primo posto. Si è giocato al Pala Coni di Cagliari, che dopo qualche decennio ha ospitato un evento di hockey indoor.

Ieri le ragazze allenate da Roberto Carta, campionesse d’Italia in carica, hanno giocato la prima partita della giornata e battuto il Cus Torino 3-1.

Alla rete iniziale di Valenti ha risposto la squadra piemontese con Di Bella. Vynohradova e ancora Valenti hanno confezionato il successo. Due pareggi nelle due gare successive, 2-2 tra Milano e Lorenzoni, 3-3 tra Cus Padova e HC Riva.

La serie di pareggi non si ferma, finisce 1-1 anche la partita più attesa, Amsicora-Lorenzoni. Vantaggio piemontese con Piccolo, nel finale l’Amsicora pareggia con Valenti, che sfrutta un assist di Khilko. Altro pari, 1-1 tra Cus Torino e Cus Padova, chiude il successo dell’HC Riva, 5-4 su Milano. L’Amsicora è terza in classifica, dietro HC Riva e Lorenzoni che hanno un punto in più. Al termine di cinque concentramenti, le prime quattro disputeranno le finali, spareggio retrocessione tra la quinta e sesta.

Al Pala Coni non si è ritrovato solo il meglio dell’indoor femminile, sabato era in calendario il primo concentramento della serie A2 maschile (la terza serie) con l’Amsicora ancora protagonista.

Sabato, nella partita di apertura, ha battuto l’HC Roma 5-3, con reti di Giuliani, Carta, Giustini e doppietta di Atzori. Quest’ultimo è stato il mattatore della seconda sfida il Genova 1980, terminata 6-3 per i cagliaritani allenati da Marcello Manca. Atzori, incontenibile, ha segnato quattro reti, le altre due portano la firma di Giuliani. Nelle altre partite il Rassemblement Torino ha battuto 7-3 il Genova e 7-4 l’HC Savona, che in precedenza aveva sconfitto 5-4 l’HC Roma.

