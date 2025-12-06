Nell'anticipo della 14esma giornta del girone A della Promozione il Selargius ha piegato per 3-1 l'Atletico Cagliari volando nelle altre sfere della classifica con 23 punti.

Un successo meritato per la squadra di Cocco che ha giocato a Settimo San Pietro. Domani si giocano tutte le altre gare dello stesso girone: Jerzu–Terralba, Tonara–Villacidrese, Guspini-Castiadas e Arborea–Baunese, Cus Cagliari–Vecchio Borgo Sant’Elia, Freccia Parte Montis–Tharros, Uta–Ovodda e Samugheo–Pirri.

© Riproduzione riservata