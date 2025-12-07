Pessima giornata la 13esima di Eccellenza per il Santa Teresa, che cede in casa 1-4 all’Iglesias e con 8 punti sprofonda all’ultimo posto in classifica, superata dal Quartu Sant’Elena, a segno 3-2 questo pomeriggio in rimonta contro il Taloro Gavoi prossimo avversario in trasferta proprio dei galluresi.

Al Buoncammino gli ospiti partono a razzo, e tempo 6’ i biancocelesti sono sotto 0-2, trafitti da Alvarenga e Crivellaro. All’11’ della ripresa Edoardo Piras cala il tris per i rossoblù, che al 40’ si concedono il lusso del poker con Salvi Costa. Del neo entrato Siamparelli, tornato a disposizione dopo tre giornate di squalifica, il gol della bandiera dei padroni di casa, costretti a rinviare per l’ennesima volta l’appuntamento con la prima vittoria interna in campionato.

Amarissimo il debutto in panchina al Buoncammino di Fabio Levacovich, che aveva esordito al turno precedente a La Maddalena con un buon pareggio nel derby con l’Ilva.

© Riproduzione riservata