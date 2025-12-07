Lando Norris su McLaren ha vinto il Mondiale piloti 2025 di Formula 1.

Al britannico della McLaren è bastato il terzo posto nel gran premio di Abu Dhabi - vinto da Max Verstappen - per conquistare il primo titolo della sua carriera. Secondo posto a Yas Marina per l'altra "papaya” di Oscar Piastri. La classifica finale vede primo Norris con 423 punti, 421 per Verstappen e 410 per Piastri.

Per Norris – commosso per la grande emozione - è il primo mondiale in carriera, conquistato dopo una stagione esaltante e decisa all'ultimo gp con soli due punti su Verstappen.

Le lacrime sono proseguite nell'intervista post gara: «Non pensavo che avrei pianto, invece piango. E sono fiero di far piangere tante persone: è stato un percorso lungo e voglio ringraziare il team e la mia famiglia, che mi ha sostenuto fin dall'inizio. È una gioia da impazzire».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata