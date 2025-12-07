Formula Uno: Norris è il campione del mondo 2025Al pilota britannico della McLaren basta il terzo posto al Gp di Abu Dhabi
Lando Norris su McLaren ha vinto il Mondiale piloti 2025 di Formula 1.
Al britannico della McLaren è bastato il terzo posto nel gran premio di Abu Dhabi - vinto da Max Verstappen - per conquistare il primo titolo della sua carriera. Secondo posto a Yas Marina per l'altra "papaya” di Oscar Piastri. La classifica finale vede primo Norris con 423 punti, 421 per Verstappen e 410 per Piastri.
Per Norris – commosso per la grande emozione - è il primo mondiale in carriera, conquistato dopo una stagione esaltante e decisa all'ultimo gp con soli due punti su Verstappen.
Le lacrime sono proseguite nell'intervista post gara: «Non pensavo che avrei pianto, invece piango. E sono fiero di far piangere tante persone: è stato un percorso lungo e voglio ringraziare il team e la mia famiglia, che mi ha sostenuto fin dall'inizio. È una gioia da impazzire».
