L'At Verona concede il bis.

Per il secondo anno consecutivo, le scaligere conquistano lo scudetto a squadre femminile battendo il Ct Palermo.

Le siciliane, che in semifinale avevano eliminato in extremis il Tc Cagliari, sui campi del Circolo della Stampa Sporting di Torino, non sono riuscite a contrastare le veronesi, che si sono imposte per 3-0 conquistando i tre singolari.

I risultati.

Angelica Raggi (V) b. Federica Bilardo 6-2, 6-2

Valentini Grammatikopoulou (V) b. Anastasia Abbagnato 6-2, 4-6, 6-4

Aurora Zantedeschi (V) b. Giorgia Pedone 6-2, 6-1.

