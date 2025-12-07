Tennis Serie A, l’At Verona concede il bisPer il secondo anno consecutivo le scaligere conquistano lo scudetto a squadre battendo il Ct Palermo
L'At Verona concede il bis.
Per il secondo anno consecutivo, le scaligere conquistano lo scudetto a squadre femminile battendo il Ct Palermo.
Le siciliane, che in semifinale avevano eliminato in extremis il Tc Cagliari, sui campi del Circolo della Stampa Sporting di Torino, non sono riuscite a contrastare le veronesi, che si sono imposte per 3-0 conquistando i tre singolari.
I risultati.
Angelica Raggi (V) b. Federica Bilardo 6-2, 6-2
Valentini Grammatikopoulou (V) b. Anastasia Abbagnato 6-2, 4-6, 6-4
Aurora Zantedeschi (V) b. Giorgia Pedone 6-2, 6-1.