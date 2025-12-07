Eccellenza, rallenta la capolista TempioSi rifanno sotto Ilvamaddalena, Nuorese e Iglesias
Frena la capolista Tempio nella tredicesima giornata del campionato di Eccellenza. Al “Nino Manconi”, i galletti non vanno oltre l’1-1 contro l’Atletico Uri nel big match di giornata. Al vantaggio di Spano al 30’ risponde immediatamente Ravot un minuto più tardi.
Colpo esterno dell’Ilvamaddalena, che supera 1-0 il Buddusò grazie alla rete di Attili. Stesso punteggio al “Frogheri” di Nuoro, dove la Nuorese batte il Tortolì: decisivo il gol di Caggiu a quattro minuti dal 90’.
Dilaga l’Iglesias, che cala il poker (1-4) sul campo della Santa Teresa. In gol Alvarenga al 2’, Crivellaro al 6’, Piras al 56’ e Salvi Costa all’85’. Per i padroni di casa rete di Siamparelli per il momentaneo 1-3.
Finisce in parità (1-1) la sfida tra Lanusei e Ossese: ospiti avanti al 40’ con Gjuci, poi nella ripresa Caeiro firma il pareggio al 31’.
Successo prezioso per il Carbonia, che supera 2-0 la Ferrini con una rete per tempo: segnano Porcheddu e Pavone.
Un punto a testa anche tra Villasimius e Calangianus (1-1). Tutto nel primo tempo: ospiti in vantaggio al 13’ con Dombrovoschi, pareggio dieci minuti dopo firmato da Magli.
Vittoria in rimonta per il Sant’Elena, che batte 3-2 il Taloro. La formazione di Gavoi vola sullo 0-2 grazie ai gol di Cossu e Scanu, ma i quartesi reagiscono: Diouf accorcia, Thiam trova il pari e il nuovo acquisto Ragatzu completa la rimonta con la rete decisiva.