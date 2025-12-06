Calcio
06 dicembre 2025 alle 22:34
Eccellenza, il Sant’Elena punta alla salvezzaLa società rafforza la squadra con M. Ragatzu, Daga e Niang
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Sant'Elena punta alla salvezza. Ultimo in classifica nel campionato di Eccelenza con appena sei punti, la squadra campidanese di rafforza con l'arrivo del portiere Emanuele Daga, ex Castiadas, del bomber Mauro Ragatzu (un ritorno) che arriva dal Villasimius. Ha giocato per diversi anni nella penisola in D e n Serie C. Arriva anche il centrocampista senegalese Abdou Niang con esperienze in Sardegna giocando anche nel Monastir.
© Riproduzione riservata