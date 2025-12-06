Il Sant'Elena punta alla salvezza. Ultimo in classifica nel campionato di Eccelenza con appena sei punti, la squadra campidanese di rafforza con l'arrivo del portiere Emanuele Daga, ex Castiadas, del bomber Mauro Ragatzu (un ritorno) che arriva dal Villasimius. Ha giocato per diversi anni nella penisola in D e n Serie C. Arriva anche il centrocampista senegalese Abdou Niang con esperienze in Sardegna giocando anche nel Monastir.

