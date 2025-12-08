Il Trofeo “Città di Norbello” è un evento tra i più attesi e interessanti della stagione pongistica. Classificato come “Top 1”, per la qualità dei partecipanti, per le attività che fanno da cornice, per l’impegno che una società e una comunità spendono per l’organizzazione e l’accoglienza.

Oggi è il giorno della sedicesima edizione, cade come da tradizione nel giorno dell’Immacolata. Ventiquattro iscrizioni equamente ripartite tra uomini e donne. Si apre così la caccia ai successori di carlo Rossi e Gaia Monfardini. Oggi la Palestra Comunale di Via Azuni, a Norbello, si anima al mattino con i gironi di qualificazione, nel pomeriggio dalle 18 il programma prevede semifinali e finali. Nel primo pomeriggio spazio agli eventi letterari ed alla premiazione del concorso fotografico “Obiettivo Tennistavolo”, giunto alla quindicesima edizione. Come è consuetudine il Trofeo “Città di Norbello” è stato preceduto, dieci giorni prima, dalla decima edizione della “Giornata Paralimpica nel Guilcer”.

Campionati serie A1

La settimana che ha preceduto il Torneo di Norbello è stata particolarmente intensa, con otto partite disputate tra mercoledì e ieri. Sesta giornata in serie A1 maschile ha iniziato il Muravera che ha battuto 3-1 il Servigliano, con un punto di Kozul e due di Putuntica. Risultato che consolida il quarto posto e la zona playoff. Il giorno dopo, giovedì, anticipo della settima giornata, il Servigliano ha battuto a Nulvi il Santa Tecla 3-2. Per la squadra di Ara due punti di Dyjas, decisiva la sconfitta finale di Koldas (11-9 al quinto set) contro Pinto. Venerdì prima vittoria stagionale della Marcozzi, 3-2 nel derby con il Santa Tecla. Punti di Rossi, Vallino e Chandra per la squadra cagliaritana, ancora doppietta di Dyjas per Nulvi. Sabato il big match tra le due capolista, il TT Sassari conosce la prima sconfitta stagionale per mano della Bagnolese, 3-1, che vale il primo posto in solitaria. Per la squadra di Santona punto di Cappuccio su Stojanov, Oyebode ha perso con Giovannetti e Soderlund. Ieri recupero della quarta giornata, la Marcozzi è stata sconfitta a Servigliano 3-0.

La quarta giornata della A1 maschile si è aperta mercoledì con la vittoria per 3-2 del Quattro Mori sul Muravera. Tutte a segno per la squadra di Curcio, Chasselin, Carnovale e Ma Hengyu, per Muravera doppietta di Istrate. Giovedì il TT Sassari ha battuto il Sud Tirol 3-1 con due punti di Ciobanu e uno di Garnova, vittoria che vale il momentaneo primo posto. Ieri la sfida più attesa, dove il Norbello ha ceduto il passo al Castelgoffredo, che vincendo 3-0 si riprende la vetta della classifica. Domani al Palatennistavolo anticipo della quinta giornata, Quattro Mori-Sud Tirol.

