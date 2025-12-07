serie d
07 dicembre 2025 alle 17:28
Il Budoni si ferma a Roma: l’Atletico Lodigiani vince 2-1Sardi ko dopo cinque vittorie consecutive
Dopo cinque vittorie consecutive si ferma la corsa del Budoni. La squadra di Raffaele Cerbone cade per 2-1 allo stadio Francesca Gianni di Roma contro l’Atletico Lodigiani. I laziali vanno in vantaggio nel primo tempo con Coulibaly.
Nella ripresa arriva il raddoppio di Iuliano, mentre Santoro accorcia le distanze. Il Budoni resta comunque al quarto posto in classifica.
