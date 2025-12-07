Dopo cinque vittorie consecutive si ferma la corsa del Budoni. La squadra di Raffaele Cerbone cade per 2-1 allo stadio Francesca Gianni di Roma contro l’Atletico Lodigiani. I laziali vanno in vantaggio nel primo tempo con Coulibaly.

Nella ripresa arriva il raddoppio di Iuliano, mentre Santoro accorcia le distanze. Il Budoni resta comunque al quarto posto in classifica.

