Divisione Regionale 2, continua la corsa dell'Azzurra Oristano in vetta alla classificaNessuno scossone dall’ultimo weekend di partite
Nessuno scossone dall’ultimo weekend del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud vincono le prime della classe. Al Nord predominanza di successi esterni.
Sud. Vince l’Azzurra Oristano, tra le mura di casa, contro la Primavera Gonnosfanadiga, per 83-78. Partita combattuta, con la compagine ospite che ha dato filo da torcere a quella oristanese nel corso dei 40’ di gioco. Per l’Azzurra è la 17sima vittoria stagionale. Alle spalle, risponde il Serramanna che espugna il campo del Settimo per 52-92. Ospiti che ipotecano la vittoria sin dalle prime battute partendo forte (14-34 al 10’) e senza mai calare l’intensità nel corso dei 40’ di gioco. Migliori realizzatori della sfida sono Piga, del Settimo, e Secci, del Serramanna, con 20 punti. Vince il Genneruxi Cagliari, tra le mura di casa, contro il Carloforte (71-70 il finale). Gara combattuta e molto equilibrata, con le due formazioni a rispondere colpo su colpo nel corso della durata di tutta la partita. Al 30’ la situazione è sul 55-56, prima della volata finale che ha dato il successo ai cagliaritani. Da segnalare, nelle fila del Genneruxi, i 22 punti firmati da Pacini. Infine, chiude il programma della gare di giornata finora disputate, i colpi esterni di La Casa del Sorriso e Antonianum. I primi si impongono per 53-68 sul campo del Cagliari Basket, mentre i quartesi vincono a Marrubiu per 64-73. Rinviata Condor Monserrato-Iglesias, si giocheranno questa sera Carbonia-Beta (alle 20.30) e Il Gabbiano-CUS Cagliari (alle 19.30).
Nord. Nel girone Verde spicca la vittoria di Sennori, sul parquet dello Shardana Basket, per 59-61. Partita equilibrata che la formazione ospite riesce a portare a casa grazie ai 17 punti segnati da Moscaritolo, top scorer dei suoi. Colpo esterno anche della Mercede Alghero, imbattuta nella seconda fase, che si impone per 75-81 sul parquet della Dinamo 2000. Vince, infine, l’Olimpia Olbia, contro la S. Elene, per 74-66. Nel girone Azzurro, di classificazione, vince fuori casa l’Accademia Olmedo, ad Arzachena, per 55-78. Netta infine, la vittoria della Virtus Olbia, contro il CMB Porto Torres, per 77-43. Grande protagonista di quest’ultima gara è Marogna, della Virtus, autore di 23 punti.