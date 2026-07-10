Caso Grillo, secondo round in tribunale: a novembre il processo d’appelloDopo le condanne in primo grado, la Corte d’Appello ha fissato l’udienza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Corte d’Appello di Sassari ha fissato per il 12 novembre 2026 la prima udienza del processo d’appello per il caso Grillo.
L’atto è stato notificato a Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta, Ciro Grillo e Vittorio Lauria che erano stati tutti condannati a Tempio per i fatti avvenuti a Porto Cervo il 17 luglio 2019.
La comunicazione è stata inviata anche alle due parti civili, la presunta vittima dello stupro e l’amica. Il presidente della corte d’appello è Giovanni Maria Delogu.