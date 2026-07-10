La Corte d’Appello di Sassari ha fissato per il 12 novembre 2026 la prima udienza del processo d’appello per il caso Grillo.

L’atto è stato notificato a Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta, Ciro Grillo e Vittorio Lauria che erano stati tutti condannati a Tempio per i fatti avvenuti a Porto Cervo il 17 luglio 2019.

La comunicazione è stata inviata anche alle due parti civili, la presunta vittima dello stupro e l’amica. Il presidente della corte d’appello è Giovanni Maria Delogu.

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