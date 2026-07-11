Dopo una lunga malattia, è morto all'età di 86 anni nella sua amata Capri Peppino di Capri, oltre sei decenni di carriera e tra i più amati protagonisti della musica italiana. Lascia i figli Igor con la prima moglie Roberta Stoppa e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi.

Pianista raffinato, Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio 1939 in una famiglia di musicisti: anche il suo talento musicale fu precocissimo e segnato negli anni Sessanta da successi come “Champagne”, “E mo e mo”, “Roberta”, “Let's Twist Again” e “St. Tropez Twist”.

Di Capri ha partecipato a quindici edizioni del Festival di Sanremo, conquistando la vittoria nel 1973 con "Un grande amore e niente più" e nel 1976 con "Non lo faccio più". Nel 2023 aveva ricevuto il Premio alla Carriera al Festival, un riconoscimento a un percorso artistico che ha saputo attraversare generazioni.

L’ultima apparizione in pubblico fu un anno fa quando, tra applausi e una standing ovation dalla platea di una serata in suo omaggio, ha chiesto il microfono per cantare insieme con la band, i Capri Rockers capitanati dal figlio Edoardo Faiella, "Champagne" e "Il sognatore".

(Unioneonline/D)

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