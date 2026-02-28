La Nuova Icom Selargius prosegue la sua marcia. Le giallonere conquistano la quarta vittoria consecutiva in Serie A2 Femminile, superando 58-47 la Normatempo Italia Pallacanestro Torino e consolidando la propria posizione in zona playoff. Protagoniste della serata Aijanen e Ceccarelli, rispettivamente con 16 e 19 punti, mentre l’infortunio di Juhasz nel terzo quarto ha limitato il contributo della lunga ungherese.

La gara è stata combattuta: Torino ha provato a imporsi a rimbalzo e con le triple di Penz e Heriaud, ma Selargius ha risposto cambiando ritmo, sfruttando al meglio il contributo dalla panchina e le proprie lunghe. Il terzo quarto ha visto un contro parziale delle ospiti che ha ridotto il vantaggio giallonero a un solo punto, ma la squadra di Maslarinos ha mantenuto lucidità e freddezza, chiudendo l’ultimo periodo con un parziale di 14-4.

San Salvatore S.-Pall. Torino 58-47

Nuova Icom Selargius: Mura 4, Berrad 3, Ceccarelli 19, Aijanen 16, Juhasz 6, D’Angelo 4, Ingenito 2, Pinna 4, Ruggeri ne, Valenti ne, Demetrio Blecic, Porcu. Allenatore Maslarinos

Normatempo Torino: Albano, Chukwu 11, Heriaud 18, Penz 10, Cordola 4, Stejskalova ne, Giordano 2, Pasero, Bucchieri 2, Biondi ne. Allenatore Corrado

Parziali: 15-20; 33-27; 44-43

