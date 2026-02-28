Un bel pareggio che porta la Cos a 36 punti in classifica ma che soprattutto conferma il buon momento della squadra di Francesco Loi capace di cnquistare nelle ultime gare ben sette punti, frutto di due vittorio e del pareggio di oggi sul campo difficilissima di una Palmese che ha puntato sulla vittoria. I campani hanno trovato sulla loro strada un avversario ben disposto dall'allenatore Loi, deciso, capace di lottare su tutti i palloni, esprimendo nel contempo un buon calcio. La Cos non solo si è difesa bene, ma ha saputo anche attaccare sfiorando in alcune occasioni anche il colpaccio con Demarcus in particolare. La Palmese ha fatto pesare il fattore campo, impegnando in diverse occasioni il portiere avversario, protagonista di alcuni grossi interventi che hanno messo in luce la sua bravura tra i pali, ma anche nelle uscite. Una squadra vera, la Cos, costruita dopo il ripescaggio quando molte sqyadre del girone avevano anche iniziato la preparazione. La società ha agito bene sul mercato, con l'arrivo di giocatori di esperienza ma anche di tanti giovanissimi che Loi ha mandato e sta mandando ancora in campo favorendone ovviamente la crescita tecnica ed agonistica. Da rilevare anche la crescita del settore giovanile dietro la prima squadra.

