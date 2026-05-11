Festa ieri sera in casa La Pineta Sinnai che vincendo lo spareggio con la Johannes Cagliari si è salvata conservando così un osto nel campionato di Seconda categoria per la prossima stagione: 3-2 il risultato finale a favore del La Pineta col gol decisivo a dieci minuti dalla fine. Per la squadra di Sinnai il risultato è stato siglato da Farris con una doppietta al 19' e all'80' e da Olla al 50'. Per la Joahhanes reti di Piscedda al 45' e di Gungui al 58'. A fine gara festa sugli spalti e in campo.

La Pineta ha giocato con Porcu, Casu, D’Isanto, Perra, Serra, Schirru (60’ Argiolas), Caredda, Orrù, Farris (86’ Sechi), Olla, C. Tronci (74’ Forte). La Johannes con Mura, Miscali, Contu, Boukri, Frau, Rugamba, Mainas, Thiam, A. Tronci, Gungui (62’ Luzzi), Piscedda. Ha arbitrato Valentina Cadoni di Cagliari.

© Riproduzione riservata