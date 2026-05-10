Amara conclusione del concentramento finale di badminton per l'assegnazione dello scudetto. La Matex Marabadiminton perde la finale contro il Palermo al termine di una gara bellissima, pazza ed emozionante sino alla fine: 3-2 il risultato per la squadra siciliana che ha conquistato così lo scudetto, scucito dalle maglie dei sardi. Alla quinta e decisiva partita, il doppio misto, la squadra sarda si è presentata dopo aver rimontato dallo 0-1 e, successivamente, dall'1-2. I palermitani delle "Piume d'argento" partivano forte, rimontando un set di svantaggio ed aggiudicandosi il doppio femminile.

La MATEX, che aveva rinunciato a schierare il nazionale italiano Matteo Massetti preferendo la coppia Langemark-Vittoriani, rispondeva vincendo il doppio maschile al termine di una partita al cardiopalma, vinta al terzo set. Di nuovo avanti con la vittoria di Palermo nel singolare femminile e di nuovo i sardi che riacciuffavano in rimonta il singolare maschile con una prestazione maiuscola di Christopher Vittoriani che batteva l'olimpionico 2024 Giovanni Toti. Il meglio (o peggio, a seconda delle rispettive tifoserie) doveva però ancora arrivare. L'inedita coppia della MATEX, composta dai Danesi Mikkel Langemark e Iben Bergstein partivano a razzo vincendo il primo set ed issandosi sul 12-5 nel secondo set, a soli 3 punti dal coronare il sogno della riconferma dello scudetto. La paura di vincere però iniziava a subentrare, la MATEX arrivava comunque sul 14-11 con 3 match point a disposizione, annullati uno dopo l'altro dalla squadra siciliana. Ne arrivava un altro, non concretizzato, prima del ribaltamento definitivo.

I siciliani vincevano il secondo set e, sull'onda dell'entusiasmo per la miracolosa rimonta, chiudevano al terzo set. Primo storico scudetto per le Piume, cocente delusione per la MATEX Marabadminton che però, pur priva dei suoi due atleti più forti è arrivata ad un punto dal conservare il tricolore per quella che sarebbe stata una storia doppietta. Si ferma così a 21 la striscia di partite vinte consecutivamente dalla MATEX. La caccia allo scudetto 2027 è già aperta.

© Riproduzione riservata