La Torres chiude la serie contro la Dinamo Academy e conquista il titolo regionale di Serie C. Al PalaSerradimigni la squadra di coach Antonio Mura si impone al termine di una gara vivace sul piano offensivo e indirizzata fin dal primo quarto.

I rossoblù hanno indirizzato il confronto fin dai primi possessi, riuscendo a imporre grande aggressività difensiva e togliendo continuità al gioco interno dell’Academy. Da lì è nata una partita ad alto punteggio, nella quale la Torres ha trovato risposte importanti soprattutto dai suoi uomini di riferimento.

Protagonista assoluto Enrico Casu, autore di 38 punti, ben affiancato da Pittirra, che ha chiuso con 32 personali. Decisivo anche il contributo di Pompianu, D’Elia e Dell’Erba, preziosi soprattutto nei momenti in cui l’Academy ha provato a riaprire il confronto.

Dall’altra parte non sono bastate le prove offensive di Re e Cecchini, principali terminali della formazione biancoblù.

Al termine della gara è scattata la festa della Torres, che oltre al titolo regionale si è guadagnata l’accesso agli spareggi per la promozione in Serie B Interregionale contro la prima classificata della Regione Campania: il via agli spareggi è in programma il prossimo 24 maggio.

Torres-Dinamo Academy 108-81

Sef Torres: N. Pitirra 2, Pricchiazzi, Perino 2, E. Pitirra 32, Giua 2, Calzaghe, Dell’Erba 11, Denti, D’Elia 15, Casu 38, Barabino, Pompianu 6. Allenatore Mura

Dinamo Academy: Brunu 4, Cubeddu 4, Moscaritolo 2, Giordo 2, Cecchini 23, Meschini 15, Re 22, Panai, Ganga, Cipriano 5, Correddu, De Rosas 4. Allenatore Sassu

Parziali: 34-17; 61-42; 81-69

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