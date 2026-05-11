Grande festa a Santa Teresa per la salvezza conquistata ai playout del campionato di Eccellenza.

Dopo il 3-1 rifilato a domicilio al Buddusò la squadra di Fabio Levacovich si ripete tra le mura amiche del Buoncammino, dove basta un gol di Simone Saiu per bissare il successo dell’andata e confermare con autorevolezza la categoria ritrovata un anno fa.

Decisiva la rete siglata al 23’ del primo tempo da uno dei grandi protagonisti della stagione dei galluresi, arrivati all’ultimo atto senza il capo cannoniere Lucas Siamparelli, fermato da un infortunio, ma capaci di spuntarla al termine di una gara combattuta e di un’annata difficile.

Il migliore dei risultati possibili da cui ripartire per programmare il prossimo campionato con maggiore esperienza e un rinnovato entusiasmo. E – chissà – con la conferma in panchina del tecnico sassarese, alla quale la società starebbe già lavorando.

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