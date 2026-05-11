Oltre 700 iscrizioni per la prima edizione del Concorso Musicale Nazionale “I Suoni della Gallura”, in programma dal 14 al 17 maggio 2026 tra Arzachena e Palau, provenienti da tutta la Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Alghero, Oristano, Olbia – e non solo. Tra le realtà partecipanti spiccano numerose orchestre scolastiche: l’I.C. Settimo San Pietro, l’I.C. 2 Monte Attu di Tortolì, l’I.C. Maria Lai di Olbia, il Liceo Musicale Azuni di Sassari, l’I.C. Muggianu G.A. di Orosei, l’I.C. di Bono, l’I.C. Monsignor Saba di Elmas e l’I.C. di La Maddalena. A dare respiro nazionale all’evento è la partecipazione speciale dell’Educandato Maria Adelaide di Palermo, con la propria orchestra.

Per quattro giorni, Arzachena e Palau diventeranno il cuore pulsante della musica giovanile, con un susseguirsi di audizioni, esibizioni e momenti di incontro, luogo di scambio, crescita e confronto tra giovani. Il gran finale è atteso per il 17 maggio alle ore 20.30, con la cerimonia di premiazione dei Primi Premi Assoluti e l’assegnazione di borse di studio, coppe, medaglie e targhe ai migliori talenti del concorso.

A rendere ancora più ricca l’esperienza, un calendario di concerti serali di alto livello artistico, aperti alla cittadinanza con ingresso libero fino ad esaurimento posti, presso il Museo Civico “Michele Ruzittu” di Arzachena: il 14 maggio – Concerto del M° Roberto Di Marzo (marimba e vibrafono); il 15 maggio – Concerto del Duo Cordas et Bentu, M° Maria Luciani e M° Francesca Apeddu. Il 16 maggio – Recital pianistico del M° Andrej Shaklev L’evento è il frutto della collaborazione l’Istituto Comprensivo 1 di Arzachena e l’Amministrazione comunale, con la direzione artistica dei docenti Antonio Lascaro e Chiara Bellamacina.

© Riproduzione riservata