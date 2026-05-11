L’Amsicora riprende a vincere, 4-0 al Valchisone, la Ferrini continua a perdere, 4-3 con il Butterfly. È la sintesi della seconda di ritorno della serie A Élite maschile dove l’Amsicora è terza insieme alla Tevere e a – 5 dalla capolista Lazio, mentre la Ferrini è penultima dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite.

A Villar Perosa l’Amsicora ha preso il controllo della partita sin dal fischio d’inizio, senza concedersi distrazioni sino alla fine. Risultato sbloccato da Lichi, nella seconda frazione Atzori e Montelli hanno messo al sicuro il risultato, arrotondato da Giaime Carta su rigore, che da oggi è in ritiro con la nazionale a Terrassa, dove sosterrà due amichevoli con la Spagna.

Ancora una volta la Ferrini ha dilapidato il vantaggio, e anche stavolta è crollata al rientro in campo dopo l’intervallo. Al “Maxia” un secondo quarto di gioco da copertina, con tre reti di marca egiziana, la prima di Hassan, a seguire Edris su corto per chiudere con Gamal. In vantaggio 3-0 la Ferrini ha subito tre reti nei primi quattro minuti della terza frazione. Sul 3-3, nell’ultimo quarto, un’ingenuità della difesa ha regalato un corto al Butterfly, che ha trasformato.

Serie A Élite femminile

Pochi numeri evidenziano lo strapotere dell’Amsicora. Dopo otto giornate (con sette vittorie e un pari) ha sette punti di vantaggio sulla seconda, la Lazio. Un dominio incontrastato della squadra che punta a vincere il terzo scudetto di fila. L’ultima vittima è stata, a Roma, il Butterfly, battuto 2-0. È la quinta vittoria consecutiva, per la quinta volta, la terza di seguito, Cecilia Pastor non ha subito reti. L’Amsicora ha battuto quattro corti nel primo quarto, dopo la sosta breve altro corto e centro di Fiorelli. Il risultato è rimasto in bilico sino a un minuto dalla fine, quando Khilko ha messo la parola fine segnando la seconda rete.

Serie A1

Nella poule promozione del torneo femminile la Ferrini ha iniziato con il botto, vincendo 3-0 a Riva del Garda. I tre punti, sommati ai quattro portati in dote dalla prima fase ottenuti con il Cus Pisa, consentono alla squadra di Vaccargiu di guidare la classifica.

A due giornate dalla fine tutto deciso nel girone A del campionato maschile. Il Bondeno torna nella Élite, l’HT Sardegna lascia le ultime speranze dopo il pareggio per 2-2 nel derby con il Cus Cagliari. Due volte in vantaggio con i corti di Serra, è stato raggiunto dal Cus, terzo in classifica, che ha segnato con Waleed e Pischedda.

Nel girone B seconda vittoria consecutiva della Juvenilia Uras, che lascia così l’ultimo posto. Ha battuto 4-0 il Potenza Picena con reti di Gigena, Murgia, Puglisi e Zalatel.

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