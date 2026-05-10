B1 femminile
10 maggio 2026 alle 17:27
Tennis, pareggio casalingo per la TorresNel match valido per la terza giornata del girone 2, le sassaresi impattano 2-2 contro il Ct Firenze
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Nel match valido per la terza giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie B1 di tennis femminile a squadre, la Torres Tennis pareggia 2-2 a Sassari contro il Ct Firenze.
I risultati.
Matilde Gori b. Carolina Cicu 6-1, 6-2
Oana Gavrila (T) b. Emma Martellenghi 6-3, 7-6(9)
Greta Petrillo (T) b. Ester Ivaldo 6-2, 6-1
Martellenghi/Gori b. Cicu/Gavrila 6-3, 6-0.
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