Il Santa Teresa completa l’opera e conquista la permanenza nel campionato di Eccellenza imponendosi anche nella gara di ritorno del playout contro il Buddusò. Dopo il successo per 3-1 ottenuto all’andata, la formazione gallurese si è ripetuta davanti al proprio pubblico vincendo di misura per 1-0.

A decidere l’incontro è stata la rete realizzata nel corso del primo tempo da Saiu, autore del gol che ha indirizzato definitivamente la sfida e spento le speranze di rimonta degli ospiti. Il Buddusò ha provato a restare in partita, ma il Santa Teresa ha gestito con ordine il vantaggio, amministrando anche il favorevole risultato maturato nella prima sfida.

Con questo doppio successo il Santa Teresa conquista la salvezza e manterrà la categoria anche nella prossima stagione. Amara invece la conclusione per il Buddusò, che retrocede in Promozione al termine del playout.

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