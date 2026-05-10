Altra giornata magica per il Monastir alla sua prima esperienza in Serie D. La squadra di Marcello Angheleddu pareggia in casa con il Flaminia e guadagna l’accesso alla finale playoff del girone G di Serie D al termine di una sfida incredibile: 3-3 il risultato finale: il pareggio è bastato per qualificarsi all’ultimo atto dei playoff grazie al miglior piazzamento ottenuto durante il campionato. Il terzo posto conquistato nella regular season si è rivelato decisivo in una sfida rimasta aperta fino agli ultimi secondi dei supplementari.

L’avvio del Monastir è stato perfetto: dopo appena sei minuti è arrivato il vantaggio firmato da Leone, capace di far esplodere l’entusiasmo dei tifosi di casa. La risposta della Flaminia, però, non si è fatta attendere e Tascini ha ristabilito subito l’equilibrio.

Nella ripresa i sardi hanno nuovamente alzato il ritmo trovando prima il nuovo vantaggio con Corcione e poi il terzo gol grazie al calcio di rigore trasformato da Aloia. Sul 3-1 la finale sembrava ormai vicina, ma gli ospiti hanno riaperto tutto nel finale con il penalty realizzato da Polidori.

Quando la tensione era ormai altissima, ancora Tascini ha trovato la rete del definitivo 3-3, risultato che ha trascinato la gara fino al termine dei tempi supplementari. Nonostante il forcing finale della Flaminia, il Monastir ha resistito conquistando una qualificazione che entra di diritto tra le pagine più belle della sua storia recente.

Per il club sardo si tratta di un risultato di enorme prestigio, arrivato al termine di una stagione oltre ogni aspettativa. Ora il Monastir può continuare a sognare, con la finale playoff che rappresenta il meritato premio per un campionato vissuto sempre ad altissimo livello.

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