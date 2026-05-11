Si è disputata, lo scorso weekend, l’ultima giornata di campionato della fase regionale del torneo di Serie B Femminile di basket. Il quadro completo, in realtà, si chiuderà nei prossimi giorni, quando sono in programma gli ultimi recuperi, che confermeranno la graduatoria finale. La classifica, senza che ci sia bisogno del risultato delle ultime gare, ha coronato la Mercede Alghero vincitrice e certa, già da qualche settimana, di partecipare agli spareggi interregionali che assegneranno un posto per le finali che valgono la promozione alla prossima Serie A/2.

L’ultima giornata. Con le algheresi ad osservare il turno di riposo, nelle altre partite il bilancio della nona giornata della fase a orologio è di due vittorie in casa e altrettante in trasferta. Colpo esterno della seconda della classe, l’Astro Allianz Ambrosini e Murru, vittoriosa sul parquet della Pallacanestro Nuoro per 45-81. Le cagliaritane volano sul +13 all’intervallo (25-38 al 20’) e danno la spallata definitiva al match nella seconda parte. Migliori realizzatrici della sfida sono state Saias e Magro dell’Astro con 14 punti. Vince in trasferta anche l’Antonianum, a Elmas, per 46-54. Quartesi avanti dal secondo quarto in poi (18-26 al 20’) e vantaggio gestito fino alla sirena finale, grazie anche ai 18 punti firmati da Pacilio. Chiude la stagione con una vittoria casalinga la Fenix Sassari, contro il Su Planu, per 60-56. Sassaresi che vanno sopra la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (32-21 al 20’), ma le selargine reagiscono in avvio di ripresa e accorciano sul -3 del 30’ (42-39). Il finale è combattuto, con la Fenix che la spunta con il +4 finale. Top scorer della gara è Martellini della Fenix con 19 punti. Infine, nessun problema per il San Salvatore Selargius contro Il Gabbiano (77-49 il finale). Padrone di casa che comandano le operazioni sin dai primi minuti (36-27 al 20’), effettuando il break decisivo nella ripresa. Tra le selargine è da segnalare la prova di Ingenito, la migliore con 22 punti realizzati.

© Riproduzione riservata