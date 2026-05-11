Quattro squadre sarde ai playoff scudetto di tennistavolo, due maschili, TT Sassari e Muravera, e altrettante femminili, Norbello e TT Sassari. Quella che inizia oggi è una settimana di fuoco, stasera le semifinali maschili, domani le femminili, giovedì e venerdì il ritorno nello stesso ordine, sabato e domenica le eventuali “belle”.

Se nell’ultima giornata della A1 maschile, un mese fa, il calendario proponeva Muravera-Bagnolese (0-3) e Messina-TT Sassari (1-3), oggi tutto ricomincia nello stesso modo, con la replica delle due sfide seppure con diversa importanza. Messina-TT Sassari è stata l’ultima finale scudetto, che consacrò la squadra di Santona campione d’Italia. Solo una delle due raggiungerà la finale. L’altra partita si gioca a Muravera, nella Palestra Cuccu (ore 18). Il Muravera al primo anno nella A1 ha valorizzato i giovani italiani. La Bagnolese ha concluso il primo posto, stessi punti del TT Sassari ma avanti negli scontri diretti.

Derby nella semifinale femminile, domani. TT Sassari-Norbello si gioca nella palestra di Corso Cossiga alle 19. Il Norbello, finalista lo scorso anno, non fa mistero di puntare in alto, le sassaresi sono la rivelazione della stagione. L’altra semifinale è Sud Tirol-Castelgoffredo.

La settimana pongistica è caratterizzata inoltre dal primo round della finale dell’Europe Cup femminile.

Venerdì garauno tra Quattro Mori e Linz Froschberg (Austria) al Palatennistavolo. La squadra cagliaritana cercherà di bissare la vittoria del 2023.

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