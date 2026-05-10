L’Ilvamaddalena concede il bis e conquista con autorità l’accesso alla semifinale nazionale dei playoff di Eccellenza. Dopo il successo per 1-0 ottenuto nella gara d’andata, la formazione maddalenina si impone anche nel ritorno contro il Tempio con un netto 3-0, al termine di una sfida dominata dall’inizio alla fine.

Una prestazione solida, intensa e di grande maturità quella della squadra isolana, che ora stacca il pass per il doppio confronto contro il Viareggio: andata in Toscana il 24 maggio, ritorno allo stadio Zichina il 31 maggio.

La partita si mette subito sui binari giusti per l’Ilvamaddalena, che trova il vantaggio già al 7’. Splendida iniziativa di Piassi sulla fascia e cross perfetto per Animobono, che non sbaglia e firma l’1-0. Il Tempio prova a reagire, ma a metà della prima frazione arriva l’episodio che spegne le speranze ospiti: Bringas si presenta dal dischetto, ma Ruzittu si supera con una grande parata e mantiene invariato il punteggio.

Nella ripresa i padroni di casa chiudono definitivamente i conti. Al 6’ è De Cenco a trovare la rete del raddoppio, sfruttando al meglio una manovra offensiva ben costruita. Nel finale il Tempio perde lucidità e uomini, restando addirittura in otto a causa di tre espulsioni. A quel punto l’Ilvamaddalena controlla senza difficoltà e al 39’ cala il tris con Alvarez, impeccabile dal dischetto.

Al triplice fischio può partire la festa: l’Ilvamaddalena continua il proprio sogno e si prepara ora alla prestigiosa semifinale nazionale contro il Viareggio.

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