Verdetti definitivi nei playout del campionato di Promozione. Dopo le gare di ritorno, arrivano due retrocessioni pesanti: il Calcio Pirri nel Girone A e lo Stintino nel Girone B salutano la categoria al termine di due sfide combattute e ricche di tensione.

Nel Girone A, l’Ovodda espugna il campo del Pirri grazie al successo per 1-0 firmato da Vacca nel finale, autore del gol decisivo che vale la permanenza in Promozione. Dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata, la formazione barbaricina riesce a completare l’opera nel match di ritorno con una prova di grande solidità e carattere. Per il Pirri, invece, arriva una retrocessione amara al termine di una stagione complicata, chiusa con la delusione del playout.

Pioggia di gol invece nel Girone B, dove il Li Punti supera ancora lo Stintino con un altro 4-2 dopo il successo ottenuto anche nella partita d’andata. La squadra sassarese mette subito in chiaro le proprie intenzioni e chiude il discorso salvezza grazie alle reti di Cresci, Cherchi, Dieni e Zinellu. Lo Stintino prova a restare in partita ma non riesce a ribaltare il doppio confronto, dovendo così incassare la retrocessione.

Due sfide che hanno confermato quanto i playout sappiano essere duri e imprevedibili: da una parte la gioia incontenibile di Ovodda e Li Punti per la permanenza in categoria, dall’altra la delusione di Pirri e Stintino, costrette a ripartire dalla Prima Categoria nella prossima stagione.

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