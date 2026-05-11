Il dilemma della posidonia al Poetto, rimuoverla o lasciarla sulla sabbia?Dibattito in corso sul destino dei cumuli lungo la spiaggia, tra ragioni ambientali ed esigenze turistiche
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Dilemma posidonia al Poetto di Cagliari. Cosa farne? Rimuoverla o lasciarla sulla sabbia? Una questione che fa discutere, tra ragioni ambientali ed esigenze turistiche.
La giunta per ora non procederà alla rimozione, mentre per il capogruppo in consiglio comunale Pierluigi Mannino «serve buonsenso al di là dell’ambientalismo ipocrita».
I biologi, pur comprendendo le ragioni di chi lavora, sottolineano: «La posidonia è utile per frenare l’erosione».
L’articolo completo di Marco Noce su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital