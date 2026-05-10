Prima categoria, il Decimoputzu piega il Quartu 2000 con due gol per tempoGli ospiti si impongono per 0-4 nell'ultima gara del campionato
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Il Decimoputzu vince sul campo del Quartu 2000: 0-4 il punteggio per gli ospiti nell'ultima gara del campionato di Prima categoria. Le reti sono stata segnale al 14’ da C. Mocci, al 33’ da Piscedda, al 79’ da Perinozzi, all'85’ da Cossu.
Il Quartu 2000 ha giocato con Pisu, Reale (75’ Lai), Serra, Sollai, Murgia (63’ Cogoni), Porceddu, Farris (72’ Massa), Schinardi, Siddi, Corongiu, Tuveri. Allenatore Pierpaolo Piras.
Il Decimoputzu con Cuccu, Cao, C. Mocci (86’ Coraddu), Mura, O. Mocci (80’ Cossu), Perinozzi (86’ Medda), Piscedda (72’ Usai), Scalas, Ruggiero, Piras, Sanna (48’ Melis). Allenatore Mariano Ruggiero.