Seconda Categoria, scalpita il Tavolara: fuori casa e in rimonta torna da Alà con 3 preziosi puntiPrimo punto conquistato dalla Budonese, che ora è penultima lasciando al Siniscola 2010 l'ultimo posto con zero punti
Continuando così va profilandosi un "matrimonio", pressoché indissolubile, fra il primo posto della classifica e La Salette. Ci riferiamo al Girone H della Seconda Categoria, in cui veleggia solitaria, e anche a punteggio pieno (12 punti), la compagine della Parrocchia Olbiese.
Alle sue spalle scalpita un altro "simbolo" di Olbia, che col suo nome evoca l'antica e genuina olbiesità: parliamo del Tavolara, che fuori casa e in rimonta, è tornato da Alà con 3 preziosi punti. Detto delle due battistrada va messo in risalto anche il primo punto conquistato dalla Budonese, che ora è penultima, lasciando al Siniscola 2010 l'ultimo posto con zero punti.
Continuando a scorrere la classifica dall'alto verso il basso, troviamo con 9 il Palau, vittorioso a Loiri; proseguendo con 8 c'è il Biasì, che ha diviso la posta a Budoni. Due Porti, San Paolo e Cervo, quinti con 7 punti: il primo è stato sconfitto dal battagliero Trinità, mentre quello smeraldino si è imposto a Monti sul Funtanaliras.
Questi ultimi sono stati raggiunti a quota 6 dal Trinità. Sono 5 quelli del Golfo Aranci, che si è imposto, fuori casa, sul Porto Rotondo. Rispettivamente con 4, 3, e un punto, si trovano le perdenti di questo turno: Alà, Loiri e Porto Rotondo.
Nell'altro raggruppamento, quello F, lo Sporting Paduledda (secondo a quota 8), ha lasciato campo libero allo Sporting Sassari, ora primo con 10. L'altra gallurese è il Codaruina al terzo posto con 7, che si è imposto sul campo amico sul Florinas. Ad avere 4 lunghezze è il Castelsardo, che è incappato in una battuta di arresto col Monte Muros (7).
Il Laerru, arresosi in casa della capolista, appaia ora il Castelsardo (4). La Viddalbese, infine, che ha perso a Sassari col Centro Storico, divide l'ultima posizione con lo Sporting Alghero.