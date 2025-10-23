La Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana festeggia mezzo secolo di vita e celebra il traguardo con una serata a Lo Quarter, sabato 25 ottobre, alle 18, alla presenza di Autorità, soci e amici della Lni. Sarà la Sala conferenze della Fondazione Alghero a ospitare l'atto celebrativo del sodalizio velico algherese. Verranno ripercorsi la storia e i momenti più significativi, cementando i valori condivisi.

Sarà il presidente Beppe Serra a fare gli onori di casa e aprire la serata, che sarà allietata da un preludio musicale a cura dell’Istituto Artistico Musicale “G.Verdi” di Alghero.

A seguire, verranno presentate le molteplici attività svolte negli anni e i progetti per il futuro.

La Sezione algherese della Lni è una realtà molto attiva sul territorio che presenzia a numerosi appuntamenti organizzati nella Riviera del Corallo e non solo. Uno dei fiori all’occhiello è sicuramente il Campionato “Vento de l’Alguer” che vedrà la premiazione finale durante la serata.

Inoltre, visto il valore dell’anniversario che si va a celebrare, Poste Italiane hanno previsto un annullo postale con l’emissione di cartoline celebrative dedicate ai 50’anni della Sezione di Alghero che saranno disponibili già a inizio serata, che si chiuderà con un momento conviviale accompagnato da intrattenimento musicale.

© Riproduzione riservata