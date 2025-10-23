Lega Navale Italiana, la Sezione di Alghero festeggia 50 anniSabato la Sala conferenze della Fondazione Alghero ospiterà la serata di celebrazione
La Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana festeggia mezzo secolo di vita e celebra il traguardo con una serata a Lo Quarter, sabato 25 ottobre, alle 18, alla presenza di Autorità, soci e amici della Lni. Sarà la Sala conferenze della Fondazione Alghero a ospitare l'atto celebrativo del sodalizio velico algherese. Verranno ripercorsi la storia e i momenti più significativi, cementando i valori condivisi.
Sarà il presidente Beppe Serra a fare gli onori di casa e aprire la serata, che sarà allietata da un preludio musicale a cura dell’Istituto Artistico Musicale “G.Verdi” di Alghero.
A seguire, verranno presentate le molteplici attività svolte negli anni e i progetti per il futuro.
La Sezione algherese della Lni è una realtà molto attiva sul territorio che presenzia a numerosi appuntamenti organizzati nella Riviera del Corallo e non solo. Uno dei fiori all’occhiello è sicuramente il Campionato “Vento de l’Alguer” che vedrà la premiazione finale durante la serata.
Inoltre, visto il valore dell’anniversario che si va a celebrare, Poste Italiane hanno previsto un annullo postale con l’emissione di cartoline celebrative dedicate ai 50’anni della Sezione di Alghero che saranno disponibili già a inizio serata, che si chiuderà con un momento conviviale accompagnato da intrattenimento musicale.