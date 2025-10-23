Il Selargius domenica scorsa aveva vinto 2-1 sul Cannonau Jerzu Picchi, con un gol nel finale del difensore Ganzerli, ma il successo è cancellato dal Giudice Sportivo. I granata hanno ricevuto la sconfitta per 0-3 a tavolino, complice l'utilizzo di un giocatore non tesserato, per la partita della settima giornata del Girone A di Promozione.

Il motivo, spiegato nell'ultimo comunicato, è legato alla posizione del giocatore Leonardo Carcangiu. Inserito in distinta con il numero 9, da titolare, è stato ammonito al 52': a seguito del provvedimento disciplinare è scattato in maniera automatica - come per tutti i destinatari di un cartellino - l'accertamento con l'Ufficio Tesseramenti. Che ha evidenziato come Carcangiu non fosse regolarmente tesserato per il Selargius alla data di disputa della partita, lo scorso 19 ottobre.

Per questo motivo, il Selargius ha visto svanire la vittoria e ottenuto lo 0-3 a tavolino, oltre a 100 euro di multa. La squadra di Federico Cocco scivola così da 15 a 12 punti, sempre al quarto posto, agganciata proprio dal Cannonau Jerzu Picchi che fa un gran balzo avanti visto che era dodicesimo. Domenica questi ultimi ricevono il Samugheo, mentre il Selargius ospita l'Arborea.

