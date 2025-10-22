Sant'Antioco. Si è concluso con un successo in linea con le aspettative e con entusiasmo il torneo "Esordienti 12 anni", organizzato dalla società Antiochense Calasetta (milita con esiti importanti in Prima categoria), e che ha visto protagoniste alcune tra le migliori realtà del calcio giovanile sarde e nazionali. Erano in lizza la Scuola calcio Daniele Conti di Roma, il Latina, il Cagliari, l'Antiochense. Sono state due giornate intense tra sport, divertimento e valori autentici. "Un evento - sottolinea il direttore sportivo dell'Antiochense Mariano Gala - che si è rivelato anche un'opportunità concreta per il nostro territorio: oltre 100 persone tra atleti, staff e famiglie hanno soggiornato sull’isola, generando ricadute positive per hotel, ristoranti e attività locali". Un apporto importante è giunto anche dall’amministrazione di Calasetta, i tecnici, i genitori e chi ha collaborato con passione alla riuscita dell’evento. Nella classifica finale, quarto posto all'Antiochense, terzo posto l'Accademia Daniele Conti, secondo il Cagliari, la vittoria è andata al Latina. Fra i premi individuali, miglior giocatore del torneo Tommy Nurchis del Cagliari, il capocannoniere Riccardo Bartoli del Latina.

© Riproduzione riservata