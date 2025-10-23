Weekend casalingo per le due rappresentanti sarde della Serie B Interregionale, entrambe a caccia di un risultato che possa rilanciare morale e classifica.

La prima a scendere in campo sarà la Confelici Cagliari, che sabato alle 17 ospiterà al PalaPirastu la Tiber Roma. Dopo la seconda sconfitta in tre gare, maturata sabato scorso nella Capitale contro la San Paolo Ostiense al termine di una prova sottotono, i rossoblù di coach Federico Manca cercano una reazione decisa. Frattoni e compagni potranno contare sul sostegno del pubblico di casa, già determinante due settimane fa nel successo contro Viterbo.

L’avversaria arriva in Sardegna in un buon momento di forma: la Tiber ha infatti centrato due vittorie consecutive, contro Caiazzo (71-54) e Antoniana (81-67). Occhi puntati su Nicolò Piazza, miglior realizzatore della squadra con quasi 15 punti di media.

Domenica alle 18, a Sorso, toccherà invece alla Klass Sennori, attesa da una sfida dal fascino particolare contro la Scandone Avellino, storica formazione del basket italiano con trascorsi in Serie A, Eurolega e una Coppa Italia in bacheca. Gli irpini, candidati alla promozione, hanno iniziato il campionato in modo altalenante (2 vittorie e 2 sconfitte).

Sennori, reduce dal turno di riposo, spera di ritrovare Hubalek, fermato da un problema fisico nell’ultima uscita. I ragazzi di coach Gabriele Piras cercano ancora il primo successo stagionale: attualmente sono all’ultimo posto in classifica insieme a Benevento.

