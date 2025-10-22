Prima giornata, stasera, della serie A1 femminile e primo turno infrasettimanale con due derby. Infatti, quattro squadre sulle sei iscritte sono sarde e si comincia con match pesanti e tanti nuovi arrivi. Al Palatennistavolo si presentano la fresca vincitrice della Supercoppa, il Quattro Mori, e la squadra vicecampione d’Italia, il Norbello. Come inizio non c’è male. Il Quattro Mori ha già visto all’opera Pauline Chasselin, Ma Hengyu e Miriam Carnovale, ma il coach Curcio può contare sull’apporto della russa Elizabeth Abraamian, della rumena Tania Plaian. Norbello e la coach Olga Dzelinska confermano Tan Wenling, Hana Matelova e Ana Tofant. Le novità sono la polacca Paulina Krzysiek, l’ex Castelgoffredo Anastasiia Kolish, russa, e Rossana Ferciug, ex Quattro Mori.

Dall’altra parte dell’isola si sfidano Tennistavolo Sassari e Muravera. Volti nuovi nella squadra sassarese, dalla spagnola con passaporto italiano Daniela Ortega Gomez alla rumena Irina Ciobanu, giocatrici di esperienza. Confermate Garnova, Simon e Rozanova. Non cambia il Muravera rispetto alla scorsa stagione. Con la russa Olga Vorobeva, e la rumena Roxana Istrate è promossa in prima squadra Francesca Seu, che affianca la confermata Valentina Roncallo.

In contemporanea a Quattro Mori-Norbello, si gioca al Palatennistavolo, per la serie A1 maschile, Marcozzi-Muravera, terzo derby del mercoledì. La seconda giornata arriva un mese dopo il primo turno, causa tornei internazionali e campionati europei a squadre. Marcozzi e Muravera arrivano da una sconfitta interna ciascuno, maturate in modo rocambolesco, 3-2 rispettivamente con Bagnolese e Messina.

© Riproduzione riservata