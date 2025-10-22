Inizia domenica il Campionato Invernale regionale di tennis a squadre.

A livello maschile sono in gara 140 compagini: sette in Prima serie, quattordici nei due gironi della Seconda, ventotto in quattro giorni in Terza e novantuno nei diciassette gironi della Quarta.

Cinquantuno le squadre che parteciperanno al campionato femminile, che prevede la Prima serie (a sette squadre), la Seconda (quattordici in due gironi) e Terza (trenta in cinque gironi).

In entrambe le Prime serie, è prevista la retrocessione per la sesta e la settima classificata.

