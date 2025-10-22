L’Olbia dovrà rinunciare a Willis Furtado domenica nel derby col Budoni ma anche al turno successivo nel match casalingo con l’Ischia.

Espulso con rosso diretto al termine della sfida con la Flaminia Civita Castellana “per avere, a gioco fermo, afferrato per il collo e spinto un calciatore avversario”, l’attaccante capoverdiano ha rimediato due giornate di squalifica. Stessa sanzione per il preparatore atletico dei bianchi Carlo Giua “per essere uscito dall’area tecnica partecipando ad una mass confrontation con alcuni giocatori e omettendo di allontanarsi nonostante i richiami dell’arbitro”.

Ma domenica a Budoni mancherà anche Matteo Lucarelli. Escluso ufficialmente per scelta tecnica dalla lista dei convocati per la sfida con la Flaminia, il difensore figlio d’arte sarebbe stato messo fuori rosa, andando a far compagnia a Cristian Anelli e a Leon Cabrera. Intanto, in attesa della firma dell’accordo definitivo per il passaggio di proprietà del 70 per cento dell’Olbia Calcio da SwissPro a Giuseppe Pistilli, destinato a slittare, secondo indiscrezioni, alla prossima settimana, slitta il saldo degli stipendi dei giocatori e di tutti i dipendenti del club gallurese.

Quanto al derby di domenica e all’ingresso gratuito comunicato ieri dalla società ospitante, l’Olbia ha emesso una nota per ringraziare il Budoni Calcio “per il gesto di grande sportività e sensibilità nei confronti dei tifosi e del territorio”, sottolineando l’apprezzamento per “un’iniziativa che va oltre il campo e che testimonia il valore dei veri principi sportivi: rispetto, condivisione e unità tra realtà che rappresentano la nostra Isola. Ci auguriamo – conclude la nota dell’Olbia Calcio – che sia una festa di sport e di amicizia per tutti”.

