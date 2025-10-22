Lotta sino alla fine la Dinamo Women ma perde a Brno. Vincono le ceche 76-73. Una sconfitta che lascia comunque in corsa Sassari nella fase a gironi dell'Eurocup femminile.

Dopo un avvio promettente la Dinamo Women si smarrisce in attacco (1/9 da tre) e incassa un break pesante di 17-2 con le ceche particolarmente determinate nell’attaccare il ferro in penetrazione: 22-10 all’8’. Nel secondo quarto Sassari reagisce e con due triple di Turel si porta a un solo canestro di distanza: 29-26 al 13’. Le padrone di casa difendono duro e riescono nuovamente a staccarsi con un altro break di spessore: 39-26 al 17’.

Nel terzo quarto la formazione di Citrini si riporta sotto grazie alle triple di Turel e Poindexter che finalmente scalda la mano: 54-50 al 27’. Dalla lunetta Spinelli sorpassa (56-57) ma le ceche rimettono il naso avanti. Nell’ultima frazione il Brno riprende a colpire da dentro l’area sfruttando i tagli, anche per guadagnarsi tiri liberi: 70-64 al 35’. Carangelo segna da tre e poi ruota ed esce la tripla del nuovo sorpasso. Una strepitosa Richards tiene vivo il match sino alla fine: il tiro del pareggio di Turel viene stoppato.

Migliore realizzatrice Richards con 28 punti.

