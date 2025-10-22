calcio
22 ottobre 2025 alle 11:22aggiornato il 22 ottobre 2025 alle 11:24
Eccellenza, in Coppa Italia Tempio-Santa TeresaLa gara in programma domenica scorsa non era stata giocata per la pioggia che si era abbattuta nella zona
Si gioca oggi il recupero di andata dei quarti di finale fra il Tempio e il Santa Teresa di Gallura.
La gara in programma domenica scorsa non era stata giocata per la pioggia che si era abbattuta nella zona. Oggi avrà inizio alle 15 e sarà diretta da Simone Fonnesu, arbitro della sezione di Sassari.
Domenica scorsa, il Santa Teresa ha ottenuto la prima vittoria in campionato vincendo a Villasimius per 2-0. Il Tempio in campionato occupa il secondo posto, dietro la Nuorese.
