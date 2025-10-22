Si gioca oggi il recupero di andata dei quarti di finale fra il Tempio e il Santa Teresa di Gallura.

La gara in programma domenica scorsa non era stata giocata per la pioggia che si era abbattuta nella zona. Oggi avrà inizio alle 15 e sarà diretta da Simone Fonnesu, arbitro della sezione di Sassari.

Domenica scorsa, il Santa Teresa ha ottenuto la prima vittoria in campionato vincendo a Villasimius per 2-0. Il Tempio in campionato occupa il secondo posto, dietro la Nuorese.

© Riproduzione riservata