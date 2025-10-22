Alghero si prepara ad accogliere la 29ª edizione del Trofeo Internazionale Riviera del Corallo, in programma domenica 26 ottobre, dalle 9 nella palestra di via Kennedy. L’evento, tra i più prestigiosi del judo europeo a squadre, è organizzato dalla società Arti Marziali Sardegna, guidata dal maestro Gavino Piredda, in collaborazione con il Judo Club Alghero e sotto l’egida della FIJLKAM.

Dopo il successo del 2024, che aveva visto oltre cinquanta atleti da sette nazioni europee, anche quest’anno la città catalana ospiterà alcune delle migliori rappresentative continentali. La competizione, maschile a squadre, vedrà sfidarsi judoka di altissimo livello nelle categorie 66, 73, 81, 90 e +90 kg, con la presenza di campioni europei e mondiali. Tra i favoriti spicca la Moldavia, vincitrice delle ultime edizioni, che lo scorso anno aveva schierato il campione olimpico Denis Vieru, bronzo ai Giochi di Parigi 2024.

Il sorteggio delle squadre si terrà sabato sera, mentre gli incontri si disputeranno domenica, seguiti dalle finali e dalla cerimonia di premiazione. Il celebre trofeo, (firmato dalla Bottega Orafa di Agostino Marogna), è simbolo dell’artigianato artistico algherese. L’evento, sostenuto dalla Regione Sardegna, dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero, sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali ufficiali.

«Il Trofeo Riviera del Corallo – dice il maestro Piredda – è molto più di una gara: è un momento di incontro, rispetto e amicizia che unisce sport e identità sarda».

